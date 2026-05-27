Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Gaza, palestinesi tra le macerie dopo raid israeliano

Mondo

Palestinesi e soccorritori sono intervenuti tra le macerie di un edificio colpito da un raid israeliano nel quartiere di Rimal, a Gaza. Israele ha dichiarato di aver ucciso Mohammad Odeh, indicato come nuovo comandante dell’ala armata di Hamas, mentre continuano i bombardamenti sulla Striscia.

Prossimi video

Generazione Europa, dialogo sul Parlamento Ue con il segretario Alessandro Chiocchetti

Mondo

Iran, ripristinato accesso internazionale nel Paese

Mondo

Europa, caldo estremo a maggio: record in Francia e UK

Mondo

Gaza, palestinesi tra le macerie dopo raid israeliano

Mondo

Sky Cube 27/05 - JD Vance sta lavorando per il dopo Trump?

Mondo

Ucraina, Leone XIV: "Dove cadono missili, cadono speranze"

Mondo