Gaza, palestinesi tra le macerie dopo raid israeliano

Palestinesi e soccorritori sono intervenuti tra le macerie di un edificio colpito da un raid israeliano nel quartiere di Rimal, a Gaza. Israele ha dichiarato di aver ucciso Mohammad Odeh, indicato come nuovo comandante dell’ala armata di Hamas, mentre continuano i bombardamenti sulla Striscia.
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