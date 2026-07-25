Incendi fuori controllo in Francia e Spagna

Incendi fuori controllo nel sud-ovest della Francia: migliaia di persone evacuate nella Gironda, vicino a Bordeaux. A Saint-Jean-d'Illac residenti in fuga nella notte raccontano paura e incertezza: “È impensabile, abbiamo paura di perdere tutto”. Le fiamme hanno minacciato abitazioni e coinvolto anche strutture per anziani. Evacuazioni disposte a Cap Ferret e nei comuni vicini, mentre caldo, vento e siccità alimentano i roghi. Parallelamente, in Spagna, i vigili del fuoco militari sono impegnati contro nuovi fronti di incendio, con le fiamme che continuano ad avanzare in diverse aree del Paese. L’Europa affronta una nuova stagione di incendi estremi, con gli esperti che collegano l’aumento dell’intensità dei fenomeni agli effetti del cambiamento climatico.