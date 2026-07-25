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Cisgiordania e Iran, nuova escalation del conflitto

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Nuova escalation in Cisgiordania: dopo la sparatoria a Tal, vicino Nablus, in cui sono morti quattro palestinesi e due israeliani, circa 200 coloni israeliani hanno attaccato il villaggio di Sarra, incendiando case e veicoli. L'esercito israeliano ha avviato un'indagine e chiuso l'area. Intanto, ad Ahvaz, nel sud-ovest dell'Iran, testimoni hanno ripreso esplosioni durante nuovi attacchi missilistici statunitensi contro obiettivi militari iraniani.

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