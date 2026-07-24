Chinese Art Week, danza e tradizioni cinesi a New York

Al Lincoln Center di New York si è aperta la “Chinese Art Week” nell'ambito del festival Summer for the City. L'evento propone spettacoli di danza folk, danza moderna, musica e mostre dedicate al patrimonio culturale cinese. Tra le esibizioni figurano la danza Yingge del Chaoshan, la danza del leone e lo spettacolo Mindscape della Guangdong Modern Dance Company con la Shen Wei Dance Arts.