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Chinese Art Week, danza e tradizioni cinesi a New York

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Al Lincoln Center di New York si è aperta la “Chinese Art Week” nell'ambito del festival Summer for the City. L'evento propone spettacoli di danza folk, danza moderna, musica e mostre dedicate al patrimonio culturale cinese. Tra le esibizioni figurano la danza Yingge del Chaoshan, la danza del leone e lo spettacolo Mindscape della Guangdong Modern Dance Company con la Shen Wei Dance Arts.

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