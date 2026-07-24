Kyoto, sfilata del festival Gion Matsuri sfida il gran caldo

A Kyoto, in Giappone, la sfilata dell'Ato Matsuri del festival Gion Matsuri ha visto centinaia di persone trainare undici carri con temperature vicine ai 40 gradi. La secolare tradizione, nata per scacciare malattie e spiriti maligni, deve far fronte il caldo torrido che mette a rischio la salute dei partecipanti. Per prevenire colpi di calore lungo tutto il percorso cittadino, gli organizzatori hanno allestito punti di idratazione.
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