Kyoto, sfilata del festival Gion Matsuri sfida il gran caldo

A Kyoto, in Giappone, la sfilata dell'Ato Matsuri del festival Gion Matsuri ha visto centinaia di persone trainare undici carri con temperature vicine ai 40 gradi. La secolare tradizione, nata per scacciare malattie e spiriti maligni, deve far fronte il caldo torrido che mette a rischio la salute dei partecipanti. Per prevenire colpi di calore lungo tutto il percorso cittadino, gli organizzatori hanno allestito punti di idratazione.