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Ungheria, bus polacco si ribalta: 12 morti e 10 feriti

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Tragedia nella notte in Ungheria: un autobus polacco è uscito di strada e si è ribaltato sulla M3, vicino a Mezőkeresztes. Dodici persone sono morte e almeno 10 sono rimaste gravemente ferite. A bordo c’erano 57 passeggeri e due autisti. Secondo la polizia, il conducente potrebbe essersi addormentato. Il gruppo, composto da cittadini polacchi, rientrava da un pellegrinaggio in Bosnia-Erzegovina. Il conducente è stato fermato dalla polizia mentre proseguono gli accertamenti sulle cause dell’incidente.

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