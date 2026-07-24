Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

San Pietroburgo, Kiev colpisce depositi "Amazon russo"

Mondo

A San Pietroburgo un attacco di droni ucraini ha colpito i centri logistici della società di e-commerce Wildberries (il cosiddetto "Amazon russo"), provocando vasti incendi nei depositi di Novosaratovka e Shushary. Il governatore della regione di Leningrado, Alexander Drozdenko, ha confermato che tre persone sono rimaste ferite nel raid a Novosaratovka. L'attacco ha causato anche dei ritardi per circa 50 voli all'aeroporto cittadino di Pulkovo.

Prossimi video

Chinese Art Week, danza e tradizioni cinesi a New York

Mondo

Scontri Cisgiordania, uccisi 4 palestinesi e 2 israeliani

Mondo

Uk, Burnham apre succursale di Downing Street a Manchester

Mondo

Incendi, l'Ue manda aerei antincendio in Spagna e Francia

Mondo

San Pietroburgo, Kiev colpisce depositi "Amazon russo"

Mondo

Kyoto, sfilata del festival Gion Matsuri sfida il gran caldo

Mondo