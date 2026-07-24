San Pietroburgo, Kiev colpisce depositi "Amazon russo"

A San Pietroburgo un attacco di droni ucraini ha colpito i centri logistici della società di e-commerce Wildberries (il cosiddetto "Amazon russo"), provocando vasti incendi nei depositi di Novosaratovka e Shushary. Il governatore della regione di Leningrado, Alexander Drozdenko, ha confermato che tre persone sono rimaste ferite nel raid a Novosaratovka. L'attacco ha causato anche dei ritardi per circa 50 voli all'aeroporto cittadino di Pulkovo.