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Messico, un'orca fa esplodere un pesce luna

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Uno studio condotto al largo di San José del Cabo, in Messico, ha documentato una rara tecnica di caccia delle orche, definita ram-to-fragment. Le immagini mostrano un'esemplare che colpisce violentemente un pesce luna facendolo esplodere in frammenti, poi consumati da un giovane individuo. Secondo i ricercatori, il comportamento potrebbe favorire l'alimentazione, ma anche l'apprendimento e la cooperazione nel gruppo.

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