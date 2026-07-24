Messico, un'orca fa esplodere un pesce luna

Uno studio condotto al largo di San José del Cabo, in Messico, ha documentato una rara tecnica di caccia delle orche, definita ram-to-fragment. Le immagini mostrano un'esemplare che colpisce violentemente un pesce luna facendolo esplodere in frammenti, poi consumati da un giovane individuo. Secondo i ricercatori, il comportamento potrebbe favorire l'alimentazione, ma anche l'apprendimento e la cooperazione nel gruppo.
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