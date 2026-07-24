Maltempo in Cile, 13 morti e in migliaia senza acqua

Il maltempo che ha colpito il Cile centrale ha provocato almeno 13 morti e quattro dispersi, causando gravi danni, interruzioni dell'approvvigionamento idrico e chiusure stradali. Nella regione di Coquimbo migliaia di persone sono rimaste senza acqua potabile, mentre l'esercito è intervenuto con elicotteri e convogli per distribuire aiuti nelle aree più colpite. Dichiarato lo stato di catastrofe.