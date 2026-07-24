Francia, rogo a Lège-Cap-Ferret: migliaia di evacuati

Il rogo, che interessa un'area vicina a una delle più rinomate regioni vinicole della Francia, ha già devastato una superficie pari a circa una volta e mezza quella dell'isola di Manhattan ed è uno dei numerosi incendi che stanno colpendo il Paese nel pieno della stagione estiva

Migliaia di persone sono state evacuate via mare dalla penisola di Cap-Ferret, sulla costa atlantica francese a ovest di Bordeaux, a causa del rapido avanzare di un vasto incendio boschivo. Le autorità locali hanno reso noto che oltre 400 persone sono già state trasferite in barca dalla penisola, sgomberata per motivi di sicurezza. Le autorità francesi hanno disposto l'evacuazione di migliaia di turisti da campeggi e case vacanza lungo la costa atlantica sud-occidentale, mentre i vigili del fuoco, supportati da Canadair, sono impegnati nel tentativo di contenere le fiamme.

Il ministro dell'Interno Laurent Nunez ha definito il rogo "il più grande incendio della stagione". "Mentre parlo, circa 40 mila persone sono state evacuate o sono attualmente in fase di evacuazione", ha affermato il ministro, precisando che finora non si registrano vittime. Nunez ha aggiunto che le fiamme "hanno distrutto complessivamente 80 abitazioni, circa 50 delle quali completamente rase al suolo".