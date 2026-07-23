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Caldo in Cina, ghiaccio e angurie per gli animali allo zoo

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Di fronte all'ondata di caldo estremo che ha colpito la città cinese di Chongqing, lo zoo locale ha messo in atto una serie di misure straordinarie per proteggere i suoi ospiti. Tra piscine riempite di cubetti di ghiaccio, giochi d'acqua e quintali di angurie fresche, i panda e gli altri animali riescono a trovare sollievo dalle alte temperature estive.

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