Caldo in Cina, ghiaccio e angurie per gli animali allo zoo

Di fronte all'ondata di caldo estremo che ha colpito la città cinese di Chongqing, lo zoo locale ha messo in atto una serie di misure straordinarie per proteggere i suoi ospiti. Tra piscine riempite di cubetti di ghiaccio, giochi d'acqua e quintali di angurie fresche, i panda e gli altri animali riescono a trovare sollievo dalle alte temperature estive.