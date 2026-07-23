Croazia, tesoro scoperto nel relitto di una nave bizantina

Eccezionale scoperta archeologica nei fondali al largo dell'isola di Meleda, in Croazia. Gli archeologi hanno svelato i dettagli del ritrovamento, avvenuto più di dieci anni fa, del relitto di una nave bizantina del VII-VIII secolo, dove sono stati recuperati oltre 600 grammi d'oro puro, tra monete imperiali e gioielli con pietre preziose. Secondo gli esperti si tratta del carico d'oro più imponente mai rinvenuto in un relitto del Mediterraneo, probabilmente appartenuto a un importante nobile dell'epoca.
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