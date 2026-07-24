Iran, nuovi raid Usa: Trump minaccia di ampliare l’attacco

Gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova ondata di attacchi contro obiettivi militari iraniani, mentre il presidente Donald Trump ha dichiarato di valutare un'offensiva ancora più ampia. Teheran afferma di essere pronta a rispondere a eventuali nuovi raid e rivendica attacchi contro basi e interessi statunitensi nella regione. La crisi continua ad alimentare le tensioni in Medio Oriente e i timori per la sicurezza nello Stretto di Hormuz.
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