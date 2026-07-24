Studenti indiani in piazza contro Modi tra graffiti e canti

In India la protesta degli studenti del “Cockroach Janta Party” contro il governo di Narendra Modi è esplosa a Nuova Delhi e Kolkata tra graffiti, canti e mem. Nata sul Web, la mobilitazione è cresciuta dopo l'annullamento dell'esame di ammissione ai corsi di medicina che ha coinvolto due milioni di universitari. I giovani manifestanti denunciano le irregolarità nei test nazionali e la forte disoccupazione.
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