Budapest, ponte chiuso per ordigno della II Guerra Mondiale

Il Ponte Margherita di Budapest è stato chiuso per circa 30 minuti dopo che il basso livello del Danubio ha riportato alla luce un presunto ordigno tedesco della Seconda guerra mondiale. Gli artificieri sono intervenuti per verificare se si trattasse di un semplice involucro o di una munizione inesplosa. Il caldo e la siccità hanno portato il fiume ai livelli più bassi degli ultimi decenni.