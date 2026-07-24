Il Ponte Margherita di Budapest è stato chiuso per circa 30 minuti dopo che il basso livello del Danubio ha riportato alla luce un presunto ordigno tedesco della Seconda guerra mondiale. Gli artificieri sono intervenuti per verificare se si trattasse di un semplice involucro o di una munizione inesplosa. Il caldo e la siccità hanno portato il fiume ai livelli più bassi degli ultimi decenni.
Prossimi video
Messico, un'orca fa esplodere un pesce luna
Mondo
Budapest, ponte chiuso per ordigno della II Guerra Mondiale
Mondo
Studenti indiani in piazza contro Modi tra graffiti e canti
Mondo
Incendi, migliaia di persone evacuate in Spagna e in Francia
Mondo
Spagna, emergenza incendi. Sanchez: "Situazione drammatica"
Mondo
Maltempo in Cile, 13 morti e in migliaia senza acqua
Mondo
Iran, Trump valuta escalation del conflitto
Mondo