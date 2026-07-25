Ebola, Oxford avvia il primo test umano del nuovo vaccino

Primo volontario vaccinato nella sperimentazione clinica del vaccino contro l’Ebola Bundibugyo, variante per cui non esistono ancora terapie approvate. Il test, sviluppato dall’Università di Oxford con il Serum Institute of India e finanziato da CEPI, valuterà sicurezza e risposta immunitaria. Il progetto arriva ai test umani in sole otto settimane. L’OMS ha dichiarato l’epidemia in Congo e Uganda un’emergenza sanitaria internazionale. Primo volontario vaccinato nella sperimentazione clinica del vaccino contro l’Ebola Bundibugyo, variante per cui non esistono ancora terapie approvate. Il test, sviluppato dall’Università di Oxford con il Serum Institute of India e finanziato da CEPI, valuterà sicurezza e risposta immunitaria. Il progetto arriva ai test umani in sole otto settimane. L’OMS ha dichiarato l’epidemia in Congo e Uganda un’emergenza sanitaria internazionale.