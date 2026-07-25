India, si dimette il ministro dell'Istruzione dopo proteste

Il ministro dell'Istruzione indiano Dharmendra Pradhan si è dimesso dopo settimane di proteste guidate dagli studenti, che ne chiedevano le dimissioni per i presunti casi di fuga di notizie sugli esami. Poche ore prima dell'annuncio, la polizia aveva lanciato lacrimogeni per disperdere i manifestanti riuniti a Nuova Delhi, in vista di un nuovo incontro tra i leader della protesta e il governo. Le dimissioni sono state accolte con entusiasmo dal movimento studentesco, che le considera una vittoria, mentre la mobilitazione continua ad alimentare il dibattito su occupazione, corruzione e responsabilità del governo di Narendra Modi.
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