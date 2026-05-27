Ucraina, Leone XIV: "Dove cadono missili, cadono speranze"

Papa Leone ha espresso preoccupazione per la guerra in Ucraina durante l'udienza generale in piazza San Pietro, denunciando una "brusca intensificazione" del conflitto. Il Pontefice ha manifestato solidarietà ai civili colpiti dai recenti attacchi. "La guerra non risolve i problemi, li aggrava - ha detto il Pontefice -. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze".
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