Robert F. Kennedy Jr. ha pubblicato sui social un video in cui afferra a mani nude due serpenti neri intenti ad accoppiarsi nel patio della casa di Mehmet Oz, in Florida. Durante la scena, uno dei rettili sembra mordere il segretario alla Salute statunitense al dito.
Prossimi video
SkyTg24 Timeline, dall'Iran all'emergenza Ebola
Mondo
Flotilla, rimpatriati 8 italiani da Libia, 2 ancora no
Mondo
Usa, Robert F. Kennedy Jr prende serpenti e viene morso
Mondo
Robert Kennedy Jr. afferra due serpenti e viene morso. VIDEO
Mondo
La Mecca, oltre 1,5 milioni di fedeli per l’Hajj
Mondo
Washington, esplode serbatoio chimico: almeno un morto
Mondo
Iran, Trump riunisce governo per fare punto su crisi
Mondo