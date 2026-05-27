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Usa, Robert F. Kennedy Jr prende serpenti e viene morso

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Robert F. Kennedy Jr. ha pubblicato sui social un video in cui afferra a mani nude due serpenti neri intenti ad accoppiarsi nel patio della casa di Mehmet Oz, in Florida. Durante la scena, uno dei rettili sembra mordere il segretario alla Salute statunitense al dito.

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