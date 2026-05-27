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Sky Cube 27/05 - JD Vance sta lavorando per il dopo Trump?

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JD Vance, vicepresidente degli Stati Uniti d’America, è al lavoro per raccogliere l’eredità di Donald Trump e candidarsi nel 2028? Partiamo da qui nello Sky Cube con Tonia Cartolano e il corrispondente da New York Federico Leoni

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