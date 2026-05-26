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Laos, operazioni in corso per salvare sette persone bloccate in una grotta

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©Getty

Secondo media internazionali, il gruppo si sarebbe addentrato per cercare oro e animali selvatici ma, a causa della pioggia e delle frane che hanno bloccato l'ingresso, non sarebbe più riuscito a uscire

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Sette persone sono bloccate da quasi una settimana in una grotta allagata nel Laos ed è stata lanciata un'operazione di soccorso per cercare di trarle in salvo. Lo riportano media internazionali.

Nella spedizione sono coinvolti esperti di soccorso speleologico

Secondo alcuni media, tra cui la Bbc, il gruppo di sette persone si sarebbe addentrato nella grotta "in cerca d'oro e di animali selvatici", ma non sarebbe più riuscito a uscire perché "la pioggia e le frane" nel frattempo ne avevano bloccato l'ingresso. Nelle operazioni sono coinvolti anche degli esperti di soccorso speleologico che nel 2018 avevano preso parte alla spedizione per salvare 12 ragazzini e il loro allenatore di calcio in una grotta nel nord della Thailandia, fa sapere l'Afp. La caverna si trova nella provincia di Xaisomboun e secondo i giornali a lanciare l'allarme sarebbe stato un membro del gruppo riuscito a uscire dalla grotta. 

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