Secondo media internazionali, il gruppo si sarebbe addentrato per cercare oro e animali selvatici ma, a causa della pioggia e delle frane che hanno bloccato l'ingresso, non sarebbe più riuscito a uscire

Nella spedizione sono coinvolti esperti di soccorso speleologico

Secondo alcuni media, tra cui la Bbc, il gruppo di sette persone si sarebbe addentrato nella grotta "in cerca d'oro e di animali selvatici", ma non sarebbe più riuscito a uscire perché "la pioggia e le frane" nel frattempo ne avevano bloccato l'ingresso. Nelle operazioni sono coinvolti anche degli esperti di soccorso speleologico che nel 2018 avevano preso parte alla spedizione per salvare 12 ragazzini e il loro allenatore di calcio in una grotta nel nord della Thailandia, fa sapere l'Afp. La caverna si trova nella provincia di Xaisomboun e secondo i giornali a lanciare l'allarme sarebbe stato un membro del gruppo riuscito a uscire dalla grotta.