I raid aerei russi su Kiev della notte scorsa hanno parzialmente distrutto gli studi dell'emittente pubblica tedesca ARD e danneggiato gli uffici dell'emittente pubblica tedesca Deutsche Welle (DW). L'annuncio è stato dato oggi: "Gli studi dell'ARD, situati nel centro città, sono stati gravemente danneggiati e parzialmente distrutti, probabilmente da un'onda d'urto che ha mandato in frantumi le finestre, devastato le stanze e provocato il crollo dei muri", ha dichiarato l'ARD in un comunicato. Nessun membro dello staff era presente negli studi al momento dell'attacco, ha aggiunto il comunicato. Anche gli uffici della DW - vuoti al momento dell'attacco - sono stati danneggiati.