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Guerra Ucraina Russia, Mosca lancia missile Oreshnik: la condanna dell'Europa. LIVE

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Rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante massicci bombardamenti notturni nella notte tra domenica e lunedì in Ucraina. L'alta rappresentante Ue Kallas: “Mosca è in un vicolo cieco, terrorizza i civili”. La premier Meloni: “Al lavoro per la pace”

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Rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante massicci bombardamenti notturni nella notte tra domenica e lunedì in Ucraina, la Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari: almeno quattro i morti. Zelensky: “Tre missili hanno colpito un'infrastruttura idrica, un mercato è stato incendiato, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte”. Ferma condanna dell'Europa. L'alta rappresentante Ue Kallas: “Mosca è in un vicolo cieco, terrorizza i civili”. La premier Meloni: “Al lavoro per la pace”.

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Attacco su Kiev ha colpito sedi emittente tedesche Ard e Dw

I raid aerei russi su Kiev della notte scorsa hanno parzialmente distrutto gli studi dell'emittente pubblica tedesca ARD e danneggiato gli uffici dell'emittente pubblica tedesca Deutsche Welle (DW). L'annuncio è stato dato oggi: "Gli studi dell'ARD, situati nel centro città, sono stati gravemente danneggiati e parzialmente distrutti, probabilmente da un'onda d'urto che ha mandato in frantumi le finestre, devastato le stanze e provocato il crollo dei muri", ha dichiarato l'ARD in un comunicato. Nessun membro dello staff era presente negli studi al momento dell'attacco, ha aggiunto il comunicato. Anche gli uffici della DW - vuoti al momento dell'attacco - sono stati danneggiati. 

Zelensky: "Grazie ai giornalisti, sotto minaccia per raccontare verità"

"Ringrazio tutti i giornalisti che lavorano sotto costante minaccia per raccontare la verità al mondo. Questo ci aiuta a difendere la vita. Ringrazio la principale emittente televisiva tedesca ARD e tutti i media tedeschi presenti sul territorio ucraino per il loro impegno e per il giornalismo basato sui fatti". A scriverlo su X è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Oggi le emittenti tedesche Ard e Dw hanno riferito di aver subito pesanti danni nelle loro sedi a Kiev durante l'attacco della scorsa notte.

Oms, sede a Kiev danneggiata da detriti provocati da attacchi

Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato oggi che gli uffici dell'OMS a Kiev sono stati danneggiati dai detriti provocati degli attacchi russi, e ha ribadito la necessità di porre fine agli attacchi contro i civili. Durante la notte, la sede dell'OMS a Kiev "è stata colpita dai detriti di uno dei numerosi attacchi in città, con danni alle finestre del terzo piano", ha dichiarato il direttore generale dell'agenzia delle Nazioni Unite, Tedros Adhanom Ghebreyesus, su X. "Questo edificio ospita numerose agenzie delle Nazioni Unite, oltre all'OMS. Nessuno è rimasto ferito. Finora si sono registrati diversi morti e feriti a seguito degli attacchi contro le infrastrutture civili avvenuti durante la notte. Gli attacchi alle strutture sanitarie e ai civili devono cessare. Ribadiamo l'appello per un cessate il fuoco. La pace è la migliore medicina".

Presidente Finlandia: "Disponibile a rappresentare Ue nei colloqui sull'Ucraina"

Il presidente finlandese Alexander Stubb potrebbe rappresentare l'Europa nei colloqui di pace sull'Ucraina, se gli venisse chiesto. Lo ha dichiarato all'emittente Yle il 24 maggio, come riporta il Kyiv Independent. "Se me lo chiedete, probabilmente non si può rispondere negativamente", ha affermato Stubb in un'intervista.

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