“Gli aspetti finali dell'accordo con l'Iran e i dettagli sono attualmente in fase di discussione e verranno annunciati a breve”. Lo ha affermato Donald Trump ieri sera al termine di una giornata in cui tutte le parti coinvolte hanno segnalato passi avanti. L'annuncio dopo un colloquio con Netanyahu: “È andata bene”, riferisce il tycoon che avrebbe già sentito anche i leader dei paesi del Golfo. Per il Financial Times ci sarebbe una nuova tregua di 60 giorni, e alcuni funzionari iraniani parlano di sospensione anche del conflitto in Libano e dello sblocco di 25 miliardi in beni iraniani congelati. Ma i pasdaran frenano: Trump fa propaganda, Hormuz rimane sotto gestione iraniana, l'annuncio del tycoon è “incompleto e incoerente con la realtà” e “sul nucleare non c'è alcun impegno”. Intanto Flotilla denuncia: “Le nostre delegazioni sono state rifiutate dalle autorità della Libia”. Parigi mette al bando il ministro israeliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti “inqualificabili contro gli attivisti”.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: