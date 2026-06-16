Scambi di complimenti e cortesie reciproche, all'apertura del G7, si sono registrati ieri tra il presidente della Francia Emmanuel Macron, che ospita il vertice, e il presidente americano Trump. "Emmanuel è stato un amico speciale per me. Abbiamo avuto un rapporto fantastico. Abbiamo lavorato insieme a molti accordi", ha detto il tycoon. Mentre sul fronte italiano, Meloni e Trump, negli ultimi mesi non hanno avuto contatti diretti e, anzi, sono stati protagonisti di diversi momenti di tensione. Bilaterali ufficialmente non sono in programma a Evian, ma la tre giorni del G7 potrebbe essere un'occasione per ripristinare i buoni rapporti.