Il summit in Francia oggi entra nel vivo. "Ora ci concentreremo su Kiev", ha fatto sapere Trump, dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran, la cui firma è attesa venerdì a Ginevra. Macron ha confermato il piano per una missione navale europea nello Stretto di Hormuz. Meloni: "Pronti a fare la nostra parte"
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Oggi entra nel vivo il G7 di Evian. Il presidente francese Macron ha confermato il piano per una missione navale europea nello Stretto di Hormuz. "Ora ci concentreremo sull'Ucraina", ha fatto sapere Trump, dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran la cui firma è attesa venerdì a Ginevra. Intanto, il presidente ucraino Zelensky, presente a Evian e accolto da Macron questa mattina, ha rivelato di avere proposto proprio a Trump un incontro con Putin negli Usa.
Per l’Italia, la premier Giorgia Meloni, arrivando ieri in Francia, ha manifestato il "forte apprezzamento" per i primi passi concreti verso la pace in Iran. E la consapevolezza, allo stesso tempo, che "c'è ancora molta strada da fare". Al suo quarto G7, Meloni ha subito confermato che l'Italia è pronta a fare la sua parte, insieme agli alleati, per garantire la riapertura dello stretto di Hormuz. Il summit potrebbe anche essere l'occasione del "disgelo" con Trump, dopo le tensioni degli ultimi mesi.
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Il bilaterale Zelensky-Macron
Primo incontro bilaterale, subito dopo il suo arrivo al G7 a Evian, per Volodymyr Zelensky, che è a colloquio riservato con il presidente francese, Emmanuel Macron. Subito dopo comincerà la sessione di lavoro alla quale parteciperà anche il presidente ucraino.
L'Ucraina al centro del dibattito di oggi a Evian
Dopo l'accordo di pace e la riapertura di Hormuz, sarà la guerra in Ucraina il tema dominante dei dibattiti di oggi al G7 di Evian, alla presenza di Zelensky. Al centro delle trattative, la capacità degli alleati europei di convincere Donald Trump, fin qui recalcitrante, a dichiarare un sostegno convinto al presidente ucraino contro Vladimir Putin. Se un bilaterale ufficiale non è stato annunciato, il presidente americano, da mesi concentrato sul conflitto in Iran, ha assicurato di aver avuto "un'ottima conversazione con il presidente Zelensky e il presidente Putin", domenica scorsa. "E penso che possiamo forse fare qualcosa", ha aggiunto ieri.
Macron accoglie Zelensky per sessione dedicata all'Ucraina
Il vertice oggi entra nel vivo con il presidente francese Macron che accoglie Zelensky per una sessione dedicata all'Ucraina.
L'arrivo di Meloni con sottofondo di 'Felicità'
L'arrivo della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla cena dei leader del G7 di Evian, ieri, è stato postato dal presidente francese Emmanuel Macron, con il sottofondo della nota canzone di Albano e Romina Felicità. Le immagini dell'arrivo di Giorgia Meloni, accolta dallo stesso Macron e dalla consorte Brigitte, sono state postate sia sul profilo Instagram del presidente della Repubblica francese, sia su quello del G7 di Evian.
Che cos'è il G7
Il G7 è un forum informale che riunisce sette dei Paesi altamente industrializzati del mondo: si tratta di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti, a cui si aggiunge l’Unione Europea. Nato nella prima metà degli anni ’70, a seguito della crisi del sistema di Bretton Woods e della crisi energetica del 1973, aveva come scopo iniziale il coordinamento in materia economica e finanziaria. Oggi ha esteso la sua attività fino a ricomprendere diversi altri settori dell’attività internazionale come l’aiuto allo sviluppo e il contributo alla pace e alla sicurezza globali. I vertici del G7 sono ospitati dalla Presidenza di turno.
Trump e le relazioni con Macron e Meloni
Scambi di complimenti e cortesie reciproche, all'apertura del G7, si sono registrati ieri tra il presidente della Francia Emmanuel Macron, che ospita il vertice, e il presidente americano Trump. "Emmanuel è stato un amico speciale per me. Abbiamo avuto un rapporto fantastico. Abbiamo lavorato insieme a molti accordi", ha detto il tycoon. Mentre sul fronte italiano, Meloni e Trump, negli ultimi mesi non hanno avuto contatti diretti e, anzi, sono stati protagonisti di diversi momenti di tensione. Bilaterali ufficialmente non sono in programma a Evian, ma la tre giorni del G7 potrebbe essere un'occasione per ripristinare i buoni rapporti.
I leader al G7 di Evian
Nella foto, i leader a Evian ieri, 15 giugno 2026, nelle fasi iniziali del summit. Il vertice durerà due giorni, fino al 17 giugno, e si tiene nella cornice di Evian-les-Bains, sulla riva francese del lago di Lemano.
Oggi Ucraina al centro del confronto fra leader
Ieri sera c’è stata una cena dei leader del G7, nel Resort Evian, secondo quanto si è appreso da fonti dell'Eliseo. Questa mattina, invece, è prevista una prima sessione sull'Ucraina, alla quale sarà presente anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. E proprio Zelensky ieri ha fatto sapere: "Abbiamo offerto a Putin la possibilità di incontrarci ovunque si potessero prendere decisioni concrete per porre fine alla guerra. Non ha accettato. Abbiamo discusso con Usa e Francia la possibilità di un incontro con la Russia in occasione del G7" ma "Putin non ha acconsentito. Ieri, abbiamo suggerito a Trump che un simile incontro potrebbe essere organizzato negli Stati Uniti, in un formato che renderebbe molto più difficile a Putin rifiutare, almeno di fronte al Presidente Trump".
La posizione di Meloni
Da parte della premier Meloni c'è il "forte apprezzamento" per i primi passi concreti verso la pace in Iran. E la consapevolezza, allo stesso tempo, che "c'è ancora molta strada da fare". Al suo quarto G7, la premier ha confermato che l'Italia è pronta a fare la sua parte, insieme agli alleati, per garantire la riapertura dello stretto di Hormuz. Prima di dare il via libera ai cacciamine - già nell'area - di avvicinarsi per partecipare alle operazioni di sminamento servirà però il "necessario" passaggio parlamentare, ha ribadito la presidente del Consiglio.
G7 di Evian, Iran e Ucraina al centro del vertice
Oggi entra nel vivo il G7 di Evian. Il presidente francese Macron ha confermato il piano per una missione navale europea nello Stretto di Hormuz. "Ora ci concentreremo sull'Ucraina", ha fatto sapere Trump, dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran la cui firma è attesa venerdì a Ginevra. E Zelensky ha rivelato di avere proposto proprio a Trump un incontro con Putin negli Usa.