Oggi a Evian ultima giornata del G7. Possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. "Ho sentito Putin: deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere", ha detto ieri il presidente Usa annunciando che "presto" potrebbe "reintrodurre le sanzioni al petrolio russo". Stasera il tycoon sarà ospite di Macron a Versailles, in una cena per l'anniversario dell'indipendenza Usa. Disgelo, intanto, a Evian tra Trump e la Meloni: c'è stato "un incontro di chiarimento" per ribadire il "necessario principio dell'unità dell'Occidente", fanno sapere fonti diplomatiche. "Siamo sempre stati amici", sottolinea la premier che ha manifestato il "forte apprezzamento" per i primi passi concreti verso la pace in Iran. Al suo quarto G7, Meloni ha subito confermato che l'Italia è pronta a fare la sua parte, insieme agli alleati, per garantire la riapertura dello Stretto di Hormuz. Il Papa: "Arrivare ad un accordo sull'Iran ed eliminare le armi nucleari".

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: