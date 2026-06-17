"Ho sentito Putin: deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere", ha detto ieri il presidente Usa annunciando che "presto" potrebbe "reintrodurre le sanzioni al petrolio russo". Stasera il tycoon sarà ospite di Macron a Versailles, in una cena per l'anniversario dell'indipendenza Usa. Disgelo, intanto, a Evian tra Trump e la Meloni. Al suo quarto G7, la premier italiana ha confermato che l'Italia è pronta a fare la sua parte, insieme agli alleati, per garantire la riapertura dello Stretto di Hormuz
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Oggi a Evian ultima giornata del G7. Possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. "Ho sentito Putin: deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere", ha detto ieri il presidente Usa annunciando che "presto" potrebbe "reintrodurre le sanzioni al petrolio russo". Stasera il tycoon sarà ospite di Macron a Versailles, in una cena per l'anniversario dell'indipendenza Usa. Disgelo, intanto, a Evian tra Trump e la Meloni: c'è stato "un incontro di chiarimento" per ribadire il "necessario principio dell'unità dell'Occidente", fanno sapere fonti diplomatiche. "Siamo sempre stati amici", sottolinea la premier che ha manifestato il "forte apprezzamento" per i primi passi concreti verso la pace in Iran. Al suo quarto G7, Meloni ha subito confermato che l'Italia è pronta a fare la sua parte, insieme agli alleati, per garantire la riapertura dello Stretto di Hormuz. Il Papa: "Arrivare ad un accordo sull'Iran ed eliminare le armi nucleari".
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Meloni vede bin Zayed, focus su Hormuz e sicurezza nazioni Golfo
- A margine del G7 di Evian, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un incontro bilaterale con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan. Lo riferisce Palazzo Chigi. I due leader, si legge in una nota, "hanno discusso la situazione nella regione anche alla luce del memorandum d’intesa siglato tra Iran e Stati Uniti, concordando sulla necessità di sostenere gli sforzi internazionali volti ad assicurare la libertà di navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz". Meloni ha ribadito "il pieno sostegno dell’Italia alla sicurezza degli Emirati Arabi Uniti e di tutte le Nazioni del Golfo".
Foto famiglia leader e consorti, poi concerto
I capi di Stato e di governo partecipanti al vertice G7, accompagnati dai rispettivi consorti, hanno preso parte alla tradizionale foto di famiglia prima di raggiungere la Salle Source Vive, dove è in programma il concerto previsto dal calendario degli eventi ufficiali.
Zelensky: "Penso che incontreremo di nuovo Trump domani"
"Penso che incontreremo il presidente Trump di nuovo domani". E' quanto ha detto Volodymyr Zelensky parlando con i giornalisti a margine del summit del G7, secondo quanto riporta il sito Suspilne. "I nostri team si incontreranno a diversi livelli per tutto il giorno - ha detto ancora il presidente ucraiano - ci sono molti incontri a livello tecnico".
Mercosur-Giappone, avviati i negoziati per un accordo commerciale
Brasile e Giappone hanno avviato formalmente i negoziati per un Accordo di partenariato economico tra il Mercosur e Tokyo. L'intesa è stata ufficializzata dal presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva e dalla premier giapponese Sanae Takaichi a margine del G7 in Francia. Il prossimo passaggio sarà il vertice del Mercosur del 30 giugno in Paraguay. Secondo una nota congiunta, i colloqui mirano a rafforzare commercio e investimenti. Tra i temi centrali figurano la riduzione dei dazi sulle automobili, l'accesso a fonti energetiche alternative e l'approvvigionamento di litio, terre rare e altri minerali strategici. Per il Giappone, fortemente dipendente dalle importazioni energetiche dal Medio Oriente, l'intesa rappresenta uno strumento per diversificare le forniture. Per il Mercosur, invece, si inserisce nella strategia di apertura commerciale promossa da Lula e finalizzata ad ampliare i mercati di sbocco e ridurre la dipendenza dai partner tradizionali.
Macron plaude alla vittoria dei Bleus e ai risultati del G7
"Diverse vittorie": in un videomessaggio pubblicato nella notte su X, il presidente francese Emmanuel Macron plaude alla vittoria dei Bleus contro il Senegal nei Mondiali di calcio ma anche ai risultati del G7 di Evian. "Questo messaggio prima di tutto per congratularmi con i Bleus e la vittoria di 3-1 contro il Senegal, con i due gol di Mbappé e il gol di Barcola. Bravo ai Bleus. E' un buon inizio di Coppa del Mondo e spero di essere lì, sò che sarò lì, il 19 luglio prossimo per la finale", dice Macron nella clip intitolata 'Diverse vittorie'. Dopo l'introduzione calcistica, Macron torna a parlare di politica internazionale e plaude ai riultati del G7 di Evian. Insistendo in particolare sull'importanza dell'accordo concluso tra Usa e Iran per la fine della guerra in Medio Oriente, nonché del sostegno all'Ucraina espresso dai sette grandi durante i lavori. "Questo G7, credo di poterlo dire, è un momento di risveglio strategico dove tutti insieme, Stati Uniti, Giappone, Canada, europei, abbiamo deciso di agire di concerto al fianco dell'Ucraina per difendere in fondo la nostra unità e i valori in cui crediamo", afferma Macron, che questa sera riceverà il presidente americano Donald Trump nella reggia di Versailles per il 250mo anniversario dell'indipendenza Usa.