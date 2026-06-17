"Si sono appena chiusi i lavori di un vertice molto importante dei cui risultati sono soddisfatta, abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata", ha dichiarato la presidente del Consiglio nella conferenza al termine del vertice

Non nasconde la soddisfazione, la presidente del Consiglio Meloni, nella conferenza stampa al termine del G7. "Si sono appena chiusi i lavori di un vertice molto importante dei cui risultati sono soddisfatta", ha dichiarato la premier sottolineando che "abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata: credo debba essere una ottima notizia per tutti". "Approfitto per ringraziare Emmanuel Macron per l'ospitalità e fargli i complimenti per avere fatto un ottimo lavoro in un momento complesso", ha aggiunto.

"Su Hormuz l'Italia farà la sua parte"

"Abbiamo confermato che l'Italia è pronta a fare la sua parte anche per missioni" volte a garantire la sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz "ferme restando le necessarie autorizzazioni", ha affermato la presidente del Consiglio a proposito della missione allo studio dell'Ue per sminare lo Stretto, dopo la riapertura. "Ci sono sessanta giorni di tempo, quello che più o meno si è discusso è di vedere come va in questi 60 giorni e valutare in corsa se e quando partire", ha spiegato Meloni. "Intanto si farà un lavoro preparatorio di incontri prevalentemente tecnici" e l'autorizzazione al Parlamento "si richiederà quando" la missione "sarà qualcosa di realistico. La chiederemo in tempo perché possa esserci un dibattito adeguato" ma "è un po' presto per dire se nei prossimi giorni", perché "la cornice non è definita".