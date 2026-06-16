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Giorgia Meloni e Donald Trump

Trump-Meloni, al G7 primo incontro dopo tensioni: "Importante unità dell’Occidente". FOTO

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©Ansa

Incontro di chiarimento tra la premier italiana e il presidente americano al G7 di Evian, dopo le tensioni degli ultimi mesi: come hanno specificato fonti italiane, lo scambio è servito "a chiarirsi" e a ribadire "il principio di unità dell’Occidente"

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epa12465178 Manchester United manager Ruben Amorim looks on ahead of the English Premier League match between Liverpool FC and Manchester United, in Liverpool, Britain, 19 October 2025. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

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