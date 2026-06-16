Trump-Meloni, al G7 primo incontro dopo tensioni: "Importante unità dell’Occidente". FOTO
Incontro di chiarimento tra la premier italiana e il presidente americano al G7 di Evian, dopo le tensioni degli ultimi mesi: come hanno specificato fonti italiane, lo scambio è servito "a chiarirsi" e a ribadire "il principio di unità dell’Occidente"
- Tra Giorgia Meloni e Donald Trump c'è stato un "incontro di chiarimento", senza "battute né scherzi". Lo riferiscono fonti diplomatiche italiane a margine del G7, spiegando che lo scambio di ieri sera in occasione della cena dei leader è stata "una" delle occasioni ma ce ne saranno altre di qui alla fine del vertice. Si è trattato di un "utile scambio" nel corso del quale la premier italiana ha ribadito "quel principio di unità dell'Occidente che è assolutamente necessario in questo momento di grandi crisi internazionali".
- Lo scambio, ribadiscono le fonti italiane, è servito "a chiarirsi", ma la premier "non chiede segnali" dal punto di vista comunicativo al presidente americano. In questi mesi "c'era stata una certa chiarezza da parte di Meloni su alcune uscite pubbliche del presidente" Trump ed "è stato chiarito da parte di entrambi come sia importante in questa fase il concetto di unità su cui" la premier "insiste sempre e crede realmente".
- Battute e sorrisi invece tra i leader del G7 oggi prima dell'avvio dei lavori. Nelle immagini del summit, mentre si attendevano l'arrivo di Emmanuel Macron, Donald Trump e Volodymyr Zelensky, ha fatto il suo ingresso anche Giorgia Meloni in completo chiaro con una cravatta tono su tono che non passa inosservata. A notarla è il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che la indica agli altri. La premier scherza: "You can consider me a fighter". Pronta la replica di Antonio Costa: "Not just a lady".
- Prima dell'inizio del pranzo di lavoro di oggi sul tema Affrontare le crisi e garantire la stabilità in Medio Oriente al G7 di Evian, Meloni ha scambiato alcune battute con Trump. Dalle immagini fornite da Palazzo Chigi, si vede la premier avvicinarsi al presidente americano, già impegnato a conversare con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Ai tre poi si aggiunge anche il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa.
- La foto di famiglia ha preceduto la terza sessione di lavoro del G7 con i Paesi partner. In prima fila Meloni, accanto al presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, mentre Trump ha preso posto vicino a Macron. Dopo lo scatto nei giardini del Royal Hotel di Evian, il presidente francese invita i leader a rientrare in sala. È allora che Meloni e Trump si sono soffermati in un fitto scambio di battute mentre raggiungevano le rispettive postazioni.