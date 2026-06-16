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G7, Macron posta sui social arrivo di Meloni: colonna sonora "Felicità" di Albano e Romina

Politica

Le immagini dell'arrivo della presidente del Consiglio sono state condivise sia dall'account del presidente della Repubblica francese, sia da quello del G7 di Evian. Macron ha postato l'arrivo dei vari leader e per ciascuno video ha scelto una canzone simbolica del Paese rappresentato

Il video dell'arrivo della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla cena dei leader del G7 di Evian, è stato condiviso sui social dal presidente francese Emmanuel Macron, con il sottofondo della nota canzone di Albano e Romina "Felicità". Le immagini dell'arrivo di Giorgia Meloni, accolta dallo stesso Macron e dalla consorte Brigitte, sono state condivise sia sul profilo Instagram del presidente della Repubblica francese, sia su quello del G7 di Evian. Macron ha condiviso l'arrivo dei vari leader e per ciascuno ha scelto come colonna sonora una canzone simbolica del Paese rappresentato.

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