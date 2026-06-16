Le immagini dell'arrivo della presidente del Consiglio sono state condivise sia dall'account del presidente della Repubblica francese, sia da quello del G7 di Evian. Macron ha postato l'arrivo dei vari leader e per ciascuno video ha scelto una canzone simbolica del Paese rappresentato

Il video dell'arrivo della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla cena dei leader del G7 di Evian, è stato condiviso sui social dal presidente francese Emmanuel Macron, con il sottofondo della nota canzone di Albano e Romina "Felicità". Le immagini dell'arrivo di Giorgia Meloni, accolta dallo stesso Macron e dalla consorte Brigitte, sono state condivise sia sul profilo Instagram del presidente della Repubblica francese, sia su quello del G7 di Evian. Macron ha condiviso l'arrivo dei vari leader e per ciascuno ha scelto come colonna sonora una canzone simbolica del Paese rappresentato.