Nell'ultimo giorno degli Europei a Parigi, Simona Quadarella vince l'oro nei 400 stile libero: è il terzo dopo i primi posti nei 1500 e negli 800. Poco prima Benedetta Pilato conquista il secondo posto nei 50 rana. Argento per Thomas Ceccon nei 100 dorso. Secondo posto per la staffetta 4x100 misti donne (Sara Curtis, Benedetta Pilato, Anita Gastaldi e Emma Virginia Menicucci) e per la 4x100 misti uomini (Thomas Ceccon, Nicolo Martinenghi, Alberto Razzetti e Carlos D'Ambrosio). Italia seconda nel medagliere finale ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Arrivano cinque medaglie - un oro e 4 argenti - per l'Italia nell'ultima giornata di gare agli Europei di nuoto a Parigi. Simona Quadarella ha vinto l'oro nei 400 stile libero: per la nuotatrice romana è il terzo di questa edizione. Nella finale dei 50 rana, invece, Benedetta Pilato ha conquistato il secondo posto. Argento anche per Thomas Ceccon nei 100 dorso. Sia Pilato sia Ceccon hanno mancato l'oro per un centesimo. Argento anche per la staffetta 4x100 mista femminile (con Sara Curtis, Benedetta Pilato, Anita Gastaldi e Emma Virginia Menicucci) e per la staffetta 4x100 misti uomini (con Thomas Ceccon, Nicolo Martinenghi, Alberto Razzetti e Carlos D'Ambrosio). L'Italia, grazie a questi podi, ha chiuso al secondo posto il medagliere europeo con 13 ori, 15 argenti e 15 bronzi.

Argento per Benedetta Pilato La prima medaglia azzurra della serata è arrivata da Benedetta Pilato: agli Europei di Parigi, dopo il bronzo nei 100 rana, Pilato ha vinto l'argento nei 50 rana con il crono di 29"94. Oro, per un centesimo, alla lituana Ruta Meilutyte. Dopo la gara Pilato ha ricordato le Olimpiadi di Parigi, quando arrivò quarta sempre per un centesimo. "Questo centesimo mi perseguita, in questo posto non ci torno più", ha detto con un sorriso dopo aver vinto l'argento agli Europei. "Volevo vincere, ma sono contenta", ha aggiunto. Vedi anche Europei atletica: ori Iapichino e 4x400 uomini, 2 argenti e 1 bronzo

Argento anche per Thomas Ceccon Dopo Pilato, un'altra medaglia d'argento è arrivata grazie a Thomas Ceccon nei 100 dorso. L'azzurro ha nuotato in 52"28 ed è arrivato dietro al greco Apostolos Christou, che ha vinto l'oro, per un solo centesimo. Bronzo al russo Pavel Samusenko. Vedi anche Europei nuoto, Martinenghi oro, argenti per Cerasuolo e Gastaldi

Terzo oro per Simona Quadarella Dopo i due argenti azzurri, stasera è arrivato anche un oro: Simona Quadarella ha conquistato il primo posto nei 400 stile libero. La nuotatrice azzurra ha chiuso con il crono di 4:01.34. Per Quadarella è il terzo oro agli Europei di Parigi: oltre ai 400 stile, ha vinto anche nei 1500 e negli 800. "A un certo punto non pensavo di vincere, perché sembrava che le mie avversarie non mollassero niente. Ma ce l'ho fatta", ha detto Quadarella dopo l'oro di oggi. La chiave delle sue vittorie, ha aggiunto, "sta nella costanza, nel riuscire a essere sempre lì". Vedi anche Europei nuoto, Quadarella oro nei 1500m sl, bronzo per la staffetta

Argento per la staffetta 4x100 mista femminile Il terzo argento azzurro della serata è arrivato nella staffetta 4x100 mista femminile: Sara Curtis, Benedetta Pilato, Anita Gastaldi e Emma Virginia Menicucci sono arrivate seconde in 3'53"60 dietro alla Gran Bretagna, che ha beffato le italiane negli ultimi metri. Argento per la staffetta 4x100 mista uomini Infine, l'Italia ha conquistato l'ultima medaglia di questa edizione nella staffetta 4x100 mista uomini: argento per Thomas Ceccon, Nicolo Martinenghi, Alberto Razzetti e Carlos D'Ambrosio, che hanno nuotato in 3'28"86 arrivano secondi dietro alla Russia. Bronzo alla Francia. Vedi anche Nuoto, chi è Sara Curtis: la campionessa oro e record nei 50 dorso

Il medagliere finale Guardando al medagliere complessivo degli Europei delle discipline acquatiche di Parigi (nuoto in vasca lunga, nuoto di fondo, nuoto artistico, tuffi, tuffi grandi altezze), a vincere è la Gran Bretagna grazie ai 14 ori conquistati, uno in più dell'Italia, di gran lunga prima per numero di medaglie complessive (43, davanti alle 32 di Russia e Germania). Il bottino azzurro è di 13 ori, 15 argenti e 15 bronzi. Questo il medagliere completo (ori, argenti, bronzi, totale): Gran Bretagna 14-4-8-26

ITALIA 13-15-15-43

13-15-15-43 Russia (Atleti neutrali B) 10-9-13-32

Germania 9-11-12-32

Ungheria 5-9-3-17

Francia 4-6-5-15

Romania 3-0-0-3

Ucraina 3-1-3-7

Grecia 3-1-1-5

Paesi Bassi 2-7-1-10

Irlanda 2-1-2-5

Cechia 2-0-0-2

Spagna 1-6-4-11 Vedi anche Europei di nuoto, medaglia d'oro per Martinenghi e Quadarella

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