Europei nuoto, oro a Quadarella e 4 argenti per staffette donne e uomini, Pilato e CecconSport
Nell'ultimo giorno degli Europei a Parigi, Simona Quadarella vince l'oro nei 400 stile libero: è il terzo dopo i primi posti nei 1500 e negli 800. Poco prima Benedetta Pilato conquista il secondo posto nei 50 rana. Argento per Thomas Ceccon nei 100 dorso. Secondo posto per la staffetta 4x100 misti donne (Sara Curtis, Benedetta Pilato, Anita Gastaldi e Emma Virginia Menicucci) e per la 4x100 misti uomini (Thomas Ceccon, Nicolo Martinenghi, Alberto Razzetti e Carlos D'Ambrosio). Italia seconda nel medagliere finale
Arrivano cinque medaglie - un oro e 4 argenti - per l'Italia nell'ultima giornata di gare agli Europei di nuoto a Parigi. Simona Quadarella ha vinto l'oro nei 400 stile libero: per la nuotatrice romana è il terzo di questa edizione. Nella finale dei 50 rana, invece, Benedetta Pilato ha conquistato il secondo posto. Argento anche per Thomas Ceccon nei 100 dorso. Sia Pilato sia Ceccon hanno mancato l'oro per un centesimo. Argento anche per la staffetta 4x100 mista femminile (con Sara Curtis, Benedetta Pilato, Anita Gastaldi e Emma Virginia Menicucci) e per la staffetta 4x100 misti uomini (con Thomas Ceccon, Nicolo Martinenghi, Alberto Razzetti e Carlos D'Ambrosio). L'Italia, grazie a questi podi, ha chiuso al secondo posto il medagliere europeo con 13 ori, 15 argenti e 15 bronzi.
Argento per Benedetta Pilato
La prima medaglia azzurra della serata è arrivata da Benedetta Pilato: agli Europei di Parigi, dopo il bronzo nei 100 rana, Pilato ha vinto l'argento nei 50 rana con il crono di 29"94. Oro, per un centesimo, alla lituana Ruta Meilutyte. Dopo la gara Pilato ha ricordato le Olimpiadi di Parigi, quando arrivò quarta sempre per un centesimo. "Questo centesimo mi perseguita, in questo posto non ci torno più", ha detto con un sorriso dopo aver vinto l'argento agli Europei. "Volevo vincere, ma sono contenta", ha aggiunto.
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Argento anche per Thomas Ceccon
Dopo Pilato, un'altra medaglia d'argento è arrivata grazie a Thomas Ceccon nei 100 dorso. L'azzurro ha nuotato in 52"28 ed è arrivato dietro al greco Apostolos Christou, che ha vinto l'oro, per un solo centesimo. Bronzo al russo Pavel Samusenko.
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Terzo oro per Simona Quadarella
Dopo i due argenti azzurri, stasera è arrivato anche un oro: Simona Quadarella ha conquistato il primo posto nei 400 stile libero. La nuotatrice azzurra ha chiuso con il crono di 4:01.34. Per Quadarella è il terzo oro agli Europei di Parigi: oltre ai 400 stile, ha vinto anche nei 1500 e negli 800. "A un certo punto non pensavo di vincere, perché sembrava che le mie avversarie non mollassero niente. Ma ce l'ho fatta", ha detto Quadarella dopo l'oro di oggi. La chiave delle sue vittorie, ha aggiunto, "sta nella costanza, nel riuscire a essere sempre lì".
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Argento per la staffetta 4x100 mista femminile
Il terzo argento azzurro della serata è arrivato nella staffetta 4x100 mista femminile: Sara Curtis, Benedetta Pilato, Anita Gastaldi e Emma Virginia Menicucci sono arrivate seconde in 3'53"60 dietro alla Gran Bretagna, che ha beffato le italiane negli ultimi metri.
Argento per la staffetta 4x100 mista uomini
Infine, l'Italia ha conquistato l'ultima medaglia di questa edizione nella staffetta 4x100 mista uomini: argento per Thomas Ceccon, Nicolo Martinenghi, Alberto Razzetti e Carlos D'Ambrosio, che hanno nuotato in 3'28"86 arrivano secondi dietro alla Russia. Bronzo alla Francia.
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Il medagliere finale
Guardando al medagliere complessivo degli Europei delle discipline acquatiche di Parigi (nuoto in vasca lunga, nuoto di fondo, nuoto artistico, tuffi, tuffi grandi altezze), a vincere è la Gran Bretagna grazie ai 14 ori conquistati, uno in più dell'Italia, di gran lunga prima per numero di medaglie complessive (43, davanti alle 32 di Russia e Germania). Il bottino azzurro è di 13 ori, 15 argenti e 15 bronzi.
Questo il medagliere completo (ori, argenti, bronzi, totale):
- Gran Bretagna 14-4-8-26
- ITALIA 13-15-15-43
- Russia (Atleti neutrali B) 10-9-13-32
- Germania 9-11-12-32
- Ungheria 5-9-3-17
- Francia 4-6-5-15
- Romania 3-0-0-3
- Ucraina 3-1-3-7
- Grecia 3-1-1-5
- Paesi Bassi 2-7-1-10
- Irlanda 2-1-2-5
- Cechia 2-0-0-2
- Spagna 1-6-4-11
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Il messaggio di Giorgia Meloni
La premier Giorgia Meloni si è congratulata via social con gli atleti italiani per i risultati ottenuti agli Europei di atletica di Birmingham e agli Europei di nuoto di Parigi. In un messaggio su X, la presidente del Consiglio ha elogiato le prestazioni degli Azzurri e delle Azzurre: "Ogni medaglia racconta talento, sacrificio, disciplina e ore di allenamento. Ma soprattutto racconta un'Italia che sa vincere e che non smette mai di crederci". Il capo del governo ha poi ringraziato gli sportivi per le emozioni regalate, dichiarando l'orgoglio dell'esecutivo: "Siamo orgogliosi di voi".
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Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Nello stesso anno perde al Roland Garros contro Alcaraz, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals. Il 18 maggio 2026, con la vittoria a Roma, completa il Career Golden Masters. Nel 2026 è di nuovo re di Londra. A cura di Federica Villa