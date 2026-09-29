Calcio, Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma

L'annuncio arriva due giorni dopo l'addio di Carlos Cuesta. Campione del Mondo con la Nazionale nel 2006, per Gilardino si tratta di un ritorno a Parma dopo l'esperienza da calciatore che lo ha visto protagonista 2002 al 2005 durante le quali ha collezionato 116 presenze e 56 reti con la maglia gialloblu

Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma Calcio 1913 e ha sottoscritto un contratto sino al termine della stagione sportiva 2026/27, con un'opzione in favore del club per due ulteriori stagioni sportive. Lo comunica la società ducale. L'annuncio arriva due giorni dopo l'addio di Carlos Cuesta. Campione del Mondo con la Nazionale nel 2006, per Gilardino si tratta di un ritorno a Parma dopo l'esperienza da calciatore che lo ha visto protagonista 2002 al 2005 durante le quali ha collezionato 116 presenze e 56 reti con la maglia gialloblu.

Lo staff di Gilardino sarà composto anche da Gaetano Caridi (allenatore in seconda), Francesco Valiani (collaboratore tecnico), Antonio Bovenzi (preparatore atletico) e Mirco Vecchi (Match Analyst). La presentazione del tecnico è in programma giovedì alle 15.30 allo stadio Tardini.