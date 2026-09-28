La conferenza dei servizi decisoria ha dato il via libera alla realizzazione della struttura a Pietralata. Il parere positivo è stato annunciato dal commissario straordinario del governo, l'ingegnere Massimo Sessa, che ha sottoscritto il provvedimento. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in qualità di subcommissario, ha controfirmato l'autorizzazione unica, che sarà immediatamente efficace

Si è conclusa con parere positivo la conferenza di servizi relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo stadio della Roma nell'area di Pietralata. La seduta conclusiva si è svolta questa mattina al parlamentino del Consiglio superiore dei lavori pubblici del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’ambito dell’iter finalizzato al rilascio del provvedimento di autorizzazione unico. La fine dei lavori è prevista per il 2031. "Il parere positivo della conferenza di servizi - spiega il presidente del Municipio Roma IV, Massimiliano Umberti - rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso verso la realizzazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Come Municipio IV guardiamo a questo progetto con grande attenzione, perché parliamo di un intervento destinato a incidere profondamente sul futuro di una parte strategica del nostro territorio".

"Stadio straordinaria occasione di sviluppo"

"Per noi - ha continuato Umberti - lo stadio non è soltanto un impianto sportivo, ma può rappresentare una straordinaria occasione di rigenerazione, sviluppo e crescita per Pietralata e per tutto il quadrante. La nostra priorità è che una trasformazione di questa portata sappia dialogare con il territorio e produrre benefici concreti per chi vive quotidianamente questi quartieri". Pietralata, sottolinea ancora Umberti, "ha davanti a sé l’opportunità di diventare uno dei luoghi simbolo della trasformazione di Roma, capace di coniugare sport, servizi, spazi pubblici, mobilità e nuove opportunità di sviluppo. Una sfida che dobbiamo affrontare con ambizione: vogliamo che il cambiamento generato dallo stadio vada oltre i confini dell’impianto e diventi un’occasione per migliorare la qualità urbana e rendere il nostro territorio sempre più attrattivo, moderno e vivo".