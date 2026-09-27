Nella prova in linea elite maschile, disputata in Canada, successo del corridore della UAE Team Emirates XRG, che ha trionfato in solitaria dopo un’azione partita a 30 km dal traguardo. Argento per Matthews, bronzo per van der Poel

Lo statunitense Brandon McNulty ha vinto i Mondiali di ciclismo, disputati a Montreal, in Canada. Il corridore della UAE Team Emirates XRG ha trionfato in solitaria dopo un’azione partita a 30 km dal traguardo. Sul podio con lui l'australiano Michael Matthews (argento) e l'olandese Mathieu van der Poel (bronzo). Nono Giulio Ciccone, migliore degli italiani.