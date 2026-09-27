A Cremona, nella gara 2 del Gp d'Italia, decimo e terz'ultimo appuntamento stagionale, al 26enne pilota emiliano dell'Aruba.it Racing-Ducati è bastato piazzarsi alle spalle del compagno di scuderia Iker Lecuona per avere la certezza aritmetica del titolo. È il secondo italiano a vincere il Mondiale Sbk, il primo in sella alla rossa di Borgo Panigale



Un italiano campione del mondo della Superbike. Nicolò Bulega, su Ducati, ha vinto il titolo 2026, 14 anni dopo Max Biaggi. A Cremona, nella gara 2 del Gp d'Italia, decimo e terz'ultimo appuntamento stagionale, al 26enne pilota emiliano dell'Aruba.it Racing-Ducati è bastato piazzarsi alle spalle del compagno di scuderia Iker Lecuona (clamorosa tripletta per lui dopo gara 1 di ieri e Superpole Race di questa mattina) per assicurarsi matematicamente il titolo iridato. Dopo la bandiera a scacchi Bulega, visibilmente emozionato, è stato circondato dagli altri piloti che si

sono complimentati con lui.

Il trionfo al termine di una stagione da dominatore

Bulega ora è il secondo italiano a laurearsi campione del mondo in Superbike, sulle orme del due volte iridato Max Biaggi, campione del mondo nel 2010 e 2012 con una moto italiana, l'Aprilia. Bulega è anche il primo pilota a vincere il titolo mondiale sia nel WorldSSP che nel WorldSBK. Il pilota emiliano è stato l'autentico dominatore di questo 2026 con tanti momenti importanti, tra cui Gara 2 a Phillip Island dove ha vinto con 11 secondi di vantaggio. In Olanda Bulega ha avuto la meglio del compagno di box Iker Lecuona. Al Balaton Park, in Gara 1, ha conquistato la sua 14esima vittoria consecutiva, superando il record firmato per due volte da Razgatlioglu. Inoltre, a Misano, 'Bulegas' ha fatto tripletta davanti a decine di migliaia di appassionati italiani. Bulega ha anche conquistato un posto nella storia della Ducati come primo pilota italiano a vincere il titolo con la Casa di Borgo Panigale.

