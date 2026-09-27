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Calcio, Daniel Osvaldo è fuori pericolo. La famiglia: "È lucido e sta bene"

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La famiglia dell'ex centravanti azzurro ha spiegato al quotidiano argentino El Clarín che  la causa dell'infezione ai polmoni che ha provocato il ricovero "rimane ignota". Anche per questo Osvaldo resterà ancora in terapia intensiva dopo il versamento pleurico che ha fatto spaventare il mondo del calcio

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Daniel Osvaldo "sta bene ed è lucido". Lo ha confermato la famiglia al quotidiano argentino El Clarín, precisando che la causa dell'infezione ai polmoni che ha provocato il suo ricovero "rimane ignota" e che l'ex oriundo della Nazionale azzurra permane in terapia intensiva anche se fuori pericolo. L'altra certezza espressa dalla famiglia e che dà conto della gravità del quadro con cui Osvaldo è entrato giovedì notte all'ospedale della località di Llavallol, alla periferia della capitale, è che i medici "l'hanno preso in tempo".

Intervento dopo un versamento pleurico

L'ex giocatore, tra le altre, di Roma, Juventus e Inter è stato sottoposto immediatamente a intervento chirurgico in seguito al riscontro di un versamento pleurico destro contenente liquido e pus. Negli ultimi anni Osvaldo aveva ammesso pubblicamente di aver attraversato momenti difficili a causa della depressione e aveva parlato della sua lotta contro la dipendenza: nel marzo del 2024 aveva pubblicato un video in cui rivelava di essere in cura psichiatrica.

Daniel Osvaldo
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