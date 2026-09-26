Roberto Carlos: "Ho perso il 99% di quanto guadagnato con il calcio"

Da calciatore ha avuto una carriera straordinaria, ha giocato per l'Inter e il Real Madrid, è stato campione del mondo col Brasile e certamente ha guadagnato tanto. Poi, però, ha perso quasi tutto. Roberto Carlos, ex terzino sinistro dal tiro letale, ha rivelato al Portugal Football Summit la sua disavventura finanziaria: "Ho avuto problemi con persone che hanno azzerato il mio conto", ha detto. "A causa di agenti e questioni familiari, ho perso il 99% di tutto ciò che avevo guadagnato nel calcio. Ho commesso degli errori ed è per questo che esorto i giocatori più giovani a non fare lo stesso".