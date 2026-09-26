Roberto Carlos: "Ho perso il 99% di quanto guadagnato con il calcio"

L'ex terzino sinistro brasiliano ha raccontato al Portugal Football Summit le sue disavventure finanziarie: "Ho avuto problemi con persone che hanno azzerato il mio conto"
Da calciatore ha avuto una carriera straordinaria, ha giocato per l'Inter e il Real Madrid, è stato campione del mondo col Brasile e certamente ha guadagnato tanto. Poi, però, ha perso quasi tutto. Roberto Carlos, ex terzino sinistro dal tiro letale, ha rivelato al Portugal Football Summit la sua disavventura finanziaria: "Ho avuto problemi con persone che hanno azzerato il mio conto", ha detto. "A causa di agenti e questioni familiari, ho perso il 99% di tutto ciò che avevo guadagnato nel calcio. Ho commesso degli errori ed è per questo che esorto i giocatori più giovani a non fare lo stesso".
Il racconto
L'ex calciatore brasiliano ha raccontato: "Ho sempre pensato alla vita dopo la carriera. Significa costruire un'eredità come giocatore e valorizzare la propria immagine. Quando decisi di smettere di giocare, possedevo già la licenza da direttore sportivo e collaboravo con molti marchi". Ma nonostante la pianificazione del suo futuro, ha visto il proprio conto bancario svuotarsi, arrivando quasi a perdere tutto. "Ho avuto un grave problema con il mio ex agente e una questione familiare molto seria. Un giovedì andai a dormire a mezzanotte e il venerdì ricevetti una pila di documenti di cui non sapevo nemmeno l'esistenza. È stato allora che ho perso tutto il mio patrimonio".
Un'esperienza al servizio dei più giovani
L'ex calciatore ha affermato di aver iniziato a usare la propria esperienza come monito per gli atleti più giovani. "Condivido tutto ciò che di negativo è accaduto nella mia vita con i giocatori più giovani, affinché non commettano gli stessi errori che ho fatto io", ha dichiarato.