L’inglese della Mercedes vince il Gp in Azerbaijan e accorcia sul compagno di squadra in classifica mondiale. Verstappen e Hadjar sul podio, mentre Leclerc è quarto con Hamilton sesto. Fuori dalla zona punti le due McLaren di Norris e Piastri
George Russell su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Baku, quindicesima prova del Mondiale di Formula 1 2026. L’alfiere del team di Brackley ha preceduto sul traguardo le due RedBull di Max Verstappen e Isack Hadjar, al rientro dopo tre gare saltate per infortunio. Le due Ferrari hanno concluso la corsa al quarto e sesto posto, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton rispettivamente. Il leader del Mondiale Kimi Antonelli, partito dalla 16esima piazza a causa di un errore in qualifica, ha invece chiuso al quinto posto.
Il risultato della gara
Entrambe fuori dai punti invece le McLaren, con il campione del mondo in carica Lando Norris costretto al ritiro dopo esser stato coinvolto in un incidente che ha tolto di scena entrambe le Alpine di Colapinto e Gasly. Lindblad su Racing Bulls ha invece tagliato in settima posizione. In zona punti hanno chiuso invece le due Haas, con Ocon ottavo e Bearman nono, mentre l’ultimo punto in palio è stato ottenuto da Sainz su William.
La classifica del Mondiale
Con questi risultati, Kimi Antonelli mantiene la leadership dal campionato piloti a quota 302 punti, mentre George Russell accorcia sulla testa arrivando a 236 punti. Hamilton mantiene la terza posizione con 199 punti, mentre Norris rimane fermo a quota 186 punti. Leclerc arriva a 179 punti, con alle spalle Max Verstappen che sale a 173 punti.
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Il 19enne pilota bolognese ha riportato il tricolore sul gradino più alto del podio, conquistando il Gp di Cina a Shanghai al volante della sua Mercedes. Un successo bissato due settimane dopo a Suzuka, in Giappone, e che corona una carriera breve, ma già ricca di successi e record personali. A cominciare da quello di poleman più giovane della storia. Dalle origini del nome a una fugace apparizione cinematografica, il ritratto del talento italiano che fa sognare gli appassionati di motori