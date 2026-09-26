L’inglese della Mercedes vince il Gp in Azerbaijan e accorcia sul compagno di squadra in classifica mondiale. Verstappen e Hadjar sul podio, mentre Leclerc è quarto con Hamilton sesto. Fuori dalla zona punti le due McLaren di Norris e Piastri

George Russell su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Baku, quindicesima prova del Mondiale di Formula 1 2026. L’alfiere del team di Brackley ha preceduto sul traguardo le due RedBull di Max Verstappen e Isack Hadjar, al rientro dopo tre gare saltate per infortunio. Le due Ferrari hanno concluso la corsa al quarto e sesto posto, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton rispettivamente. Il leader del Mondiale Kimi Antonelli, partito dalla 16esima piazza a causa di un errore in qualifica, ha invece chiuso al quinto posto.