Il pilota bolognese della Mercedes concede il bis dopo Monza e trionfa anche nell'edizione 2026 del Gran Premio di Spagna. Respinto il tentativo di assalto finale della Red Bull dell'olandese, mentre il campione del mondo non riesce a capitalizzare la pole anche a causa della virtual safety car. La Ferrari ai piedi del podio con Leclerc quarto, mentre Hamilton esce di scena dopo sette giri per un problema ai freni

Kimi Antonelli non si ferma più e vince anche la prima storica edizione del Gran Premio di Spagna sul circuito di Madrid: il pilota italiano della Mercedes ha preceduto al traguardo Max Verstappen su Red Bull e Lando Norris su McLaren. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, quinta l'altra Mercedes di George Russell. Ritirato dopo pochi giri l'altro pilota di Maranello, Lewis Hamilton, per un problema ai freni (HIGHLIGHTS).

La gara: Norris frenato dalla virtual safety car

Il pilota bolognese della Mercedes gestisce con sapienza una gara molto tirata e respinge il tentativo di assalto finale di Verstappen, che conquista un ottimo secondo posto. Completa il podio la McLaren del campione del mondo, che non riesce a capitalizzare la sua pole position anche a causa del tempismo della virtual safety. La Ferrari resta ancora fuori dalla top 3, con Leclerc che chiude quarto dopo avere aspettato invano una bandiera rossa. Hamilton, invece, esce di scena al settimo giro per un problema ai freni.

Solo quinto Russell: ora è a -81 dal leader del Mondiale

Quinta posizione per l'altra Mercedes del britannico George Russell, che ora scivola a -81 in classifica dal compagno di squadra Antonelli. Ottima prestazione dell'argentino Franco Colapinto, che porta l'Alpine in settima piazza alle spalle della Red Bull di Liam Lawson. In top 10 anche Oscar Piastri (McLaren), Arvid Lindblad (Racing Bulls) e Nico Hulkenberg (Audi). La Formula 1 tornerà in pista il weekend del 26 settembre a Baku per il Gran Premio di Azerbaijan.