MotoGp, Marquez vince la sprint del Gp in Giappone: secondo Martin

Marquez: "Sensazioni ottime, molto costante nel ritmo"

"Oggi le sensazioni sono state ottime", ha detto Marquez dopo la vittoria. "Già stamattina non erano male, ma per la sprint, con una piccola modifica, siamo riusciti a essere ancora più veloci e a sentirci più a nostro agio. Sappiamo quanto sia forte l'Aprilia su un singolo giro, ma è nel ritmo che io riesco a essere molto costante", ha aggiunto. E ancora: "Oggi era lui il più pericoloso perché partiva dalla pole. Dopo averlo passato all'inizio, ho cercato di controllare la gara. All'ottavo o al nono giro ho iniziato a spingere un po' di più per allungare il distacco: volevo essere più rilassato negli ultimi tre giri e abbiamo fatto bene".

Penalità per Martin e Bastianini

È scattata invece la penalità per Jorge Martin ed Enea Bastianini. Nel corso dell'ultimo giro della gara sprint, i due piloti sono andati oltre i limiti della pista e la giuria li ha retrocessi. Il brasiliano Diogo Moreira su Honda, loro diretto inseguitore e quarto all'arrivo, è salito in seconda posizione, mentre Martin è sceso in terza. Bastianini è stato invece scalzato dal podio finendo al quarto posto.

Martin: "La gomma ha ceduto, ma è il primo podio Aprilia qua"

Al termine della sprint, Jorge Martin ha ripercorso i momenti della gara dopo essere arrivato secondo al traguardo e retrocesso di una posizione per aver superato i limiti della pista alla curva-10 nell'ultimo giro. "Dopo 7 o 8 giri la gomma posteriore ha iniziato a cedere. Negli ultimi due non riuscivo ad aprire il gas sul rettilineo, stavo perdendo molto tempo. Nell'ultimo giro ho fatto il possibile per impedire a Bastianini di superarmi. Non so dove abbia toccato il verde, ero concentrato a non farlo, ma guarderò le immagini", ha spiegato il pilota. "È stato il primo podio dell'Aprilia in Giappone, credo che stiamo facendo un ottimo lavoro, stando molto vicini alla Ducati e a Marc, e oggi penso che senza quella gomma avrei seguito Márquez fino alla fine", ha aggiunto il leader del Mondiale (a +7 su Marquez). "Sicuramente sarebbe stato molto difficile superarlo, perché è complicato, ma sarei stato molto più vicino", ha concluso.