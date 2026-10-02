Nations League, in corso Francia-Italia: il risultato è 0-0. LIVE

A Parigi la nazionale di Mancini sfida quella guidata da Zidane nel terzo incontro del girone di Nations League, dopo la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico e dopo il successo a Bursa contro la Turchia. La partita è iniziata alle 20.45

A Parigi l’Italia affronta la Francia nel terzo incontro del girone di Nations League: la partita è iniziata alle 20.45 allo Stade de France e il risultato è 0-0 (IL RACCONTO DI SKY SPORT). La nazionale di Mancini sfida quella guidata da Zidane dopo la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico e dopo il successo per 4-1 a Bursa contro la Turchia.