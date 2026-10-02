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Nations League, in corso Francia-Italia: il risultato è 0-0. LIVE

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A Parigi la nazionale di Mancini sfida quella guidata da Zidane nel terzo incontro del girone di Nations League, dopo la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico e dopo il successo a Bursa contro la Turchia. La partita è iniziata alle 20.45

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A Parigi l’Italia affronta la Francia nel terzo incontro del girone di Nations League: la partita è iniziata alle 20.45 allo Stade de France e il risultato è 0-0 (IL RACCONTO DI SKY SPORT). La nazionale di Mancini sfida quella guidata da Zidane dopo la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico e dopo il successo per 4-1 a Bursa contro la Turchia.

Il tabellino di Francia-Italia 0-0 (live)

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Kalulu, Upamecano, Jacquet, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Dembelé, Doué. Ct. Zidane

 

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Fagioli; Kean, Pio Esposito, Seb. Esposito. Ct: Mancini

IPA89080364 - BURSA, TURKEY - SEPTEMBER 28 : Alessandro Bastoni of Italy and his team celebrate the goal during the UEFA Nations League 2026/27 League phase Matchday 2, League A Group 1 match between Turkey and Italy at Ataturk Sports Complex Matli Stadium on September 28, 2026 in Bursa, Turkey.

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