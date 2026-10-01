Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Inchiesta arbitri, la procura della Figc archivia indagine su Rocchi

Sport
©IPA/Fotogramma

Il procedimento riguardava il filone sulle presunte irregolarità legate ai rapporti all'interno della sala Var di Lissone che aveva portato all'apertura di un'inchiesta della procura della Repubblica di Milano, anche quella conclusa con l'archiviazione

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

La Procura federale della Figc ha chiuso con l'archiviazione l'indagine nei confronti dell'ex designatore degli arbitri Gianluca Rocchi. A riferirlo è l'Ansa. Il procedimento riguardava il filone sulle presunte irregolarità legate ai rapporti all'interno della sala Var di Lissone che aveva portato all'apertura di un'inchiesta della procura della Repubblica di Milano, anche quella conclusa con l'archiviazione. La chiusura indagine è stata approvata dalla Procura generale dello Sport presso il Coni. 

Sport: Ultime notizie

Europei 2032, i 14 stadi candidati a ospitare le partite in Italia

Sport

La Figc ha trasmesso alla Uefa nei tempi previsti il dossier relativo agli stadi che potranno...

Doping, Schwazer chiede le controanalisi e rinuncia alla 3a provetta

Sport

Lo annuncia il suo legale Gerhard Brandstätter sulla Südtiroler Tageszeitung. Lo scorso aprile...

Messi, laurea honoris causa prima dell'ultima partita in Nazionale

Sport

 La massima onorificenza verrà consegnata al fuoriclasse argentino il 6 ottobre, prima della...

Troppe panchine, Ronaldo lascia il Portogallo: "Spiegherò tutto"

Sport

CR7 ha annunciato di aver lasciato la Nazionale portoghese dopo 24 anni. La decisione arriva dopo...

Diana Bianchedi si è dimessa da capo delegazione della Nazionale

Sport

La decisione dell'ex campionessa di scherma arriva dopo le dichiarazioni del ministro Andrea...

Sport: I più letti