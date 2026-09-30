Diana Bianchedi si è dimessa da capo delegazione della Nazionale

La decisione dell'ex campionessa di scherma arriva dopo le dichiarazioni del ministro Andrea Abodi, che aveva parlato delle frizioni nella Giunta del Coni. Aveva ricevuto l'incaro lo scorso agosto ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Diana Bianchedi si dimette da capo delegazione della Nazionale. L'ex campionessa di scherma, alla quale l'incarico era stato conferito lo scorso agosto, ha annunciato la decisione dopo le dichiarazioni del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e le polemiche che ne sono scaturite. "A seguito delle dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, e delle polemiche che ne sono scaturite negli organi di stampa questo pomeriggio, rassegno le mie dimissioni da Capo delegazione della Nazionale", ha dichiarato Bianchedi.

Bianchedi: "Un passo indietro per proteggere la squadra" Bianchedi ha spiegato che la sua decisione nasce anche dal rispetto per il Coni e per le istituzioni sportive. "Una decisione maturata per il grande rispetto che ho del Coni - ha spiegato l'ex campionessa di scherma -, della sua Giunta, della FIGC e delle istituzioni sportive, come dimostra la mia carriera da atleta e da dirigente. Ho sempre agito con correttezza e serietà, nel rispetto delle norme e delle persone, per il bene dello sport: valori che oggi vengono ingiustamente messi in discussione". La scelta, ha aggiunto Bianchedi, è legata anche alla volontà di tutelare la Nazionale dalle polemiche. "Inoltre, scelgo di fare un passo indietro per quello che rappresenta la maglia azzurra, al fine innanzitutto di proteggere la squadra da inutili polemiche. Una squadra che ho trovato compatta, motivata, con grandi professionisti, a partire dal commissario tecnico, passando ai giocatori e a tutto lo staff". Infine, Bianchedi ha ringraziato la squadra per l'accoglienza ricevuta nei pochi giorni trascorsi nel ruolo: "Li ringrazio per come mi hanno accolto e per le emozioni che pur in pochi giorni mi hanno fatto vivere. Ricordiamoci che lo sport è, e deve essere, primariamente questo. Tifiamo per questi ragazzi, se lo meritano". Leggi anche Nations League, l'Italia batte la Turchia 4-1 a Bursa