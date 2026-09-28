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Nations League, Turchia-Italia 0-3. Segnano Bastoni, Frattesi e Kayode. DIRETTA

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©IPA/Fotogramma

Gli azzurri del ct Mancini affrontano la squadra guidata da Vincenzo Montella, sperando di mettersi alle spalle la sconfitta all'esordio con il Belgio

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L'Italia del ct Roberto Mancini, dopo la debacle contro il Belgio nell'esordio in Nations League, stasera - dalle 20.45 - contro la Turchia prova a mettersi alle spalle l'amara serata dell'Olimpico, finita tra i fischi del proprio pubblico. Con una sconfitta già in tasca e un girone difficile, che propone ancora la Francia a Parigi e una quarta partita contro la squadra di Vincenzo Montella a Bologna, la sfida di oggi sa già di spareggio per evitare il rischio quarto posto e retrocessione. (LA DIRETTA DI SKY SPORT)

Il tabellino di Turchia-Italia 0-3. LIVE

 

8' Bastoni, 22' Frattesi, 27' Kayode

 

TURCHIA (3-4-2-1): Bayindir; Celik, Demiral, Kabak; Aydin, Ozcan, Kokcu, Elmali; Guler, Uzun; Yilmaz. Ct: Montella

 

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Tonali, Fagioli; Raspadori, P. Esposito, S. Esposito. Ct: Mancini

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