Nations League, Turchia-Italia 0-3. Segnano Bastoni, Frattesi e Kayode. DIRETTASport
Gli azzurri del ct Mancini affrontano la squadra guidata da Vincenzo Montella, sperando di mettersi alle spalle la sconfitta all'esordio con il Belgio
L'Italia del ct Roberto Mancini, dopo la debacle contro il Belgio nell'esordio in Nations League, stasera - dalle 20.45 - contro la Turchia prova a mettersi alle spalle l'amara serata dell'Olimpico, finita tra i fischi del proprio pubblico. Con una sconfitta già in tasca e un girone difficile, che propone ancora la Francia a Parigi e una quarta partita contro la squadra di Vincenzo Montella a Bologna, la sfida di oggi sa già di spareggio per evitare il rischio quarto posto e retrocessione. (LA DIRETTA DI SKY SPORT)
Il tabellino di Turchia-Italia 0-3. LIVE
8' Bastoni, 22' Frattesi, 27' Kayode
TURCHIA (3-4-2-1): Bayindir; Celik, Demiral, Kabak; Aydin, Ozcan, Kokcu, Elmali; Guler, Uzun; Yilmaz. Ct: Montella
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Tonali, Fagioli; Raspadori, P. Esposito, S. Esposito. Ct: Mancini
Vedi anche
Nazionale italiana, chi sono i 9 esordienti convocati da Mancini
Getty/Ansa
Roberto Mancini, carriera e trofei del nuovo ct della Nazionale
L'annuncio di Malagò arriva nella giornata di martedì 28 luglio: Mancini sarà di nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. Ex allenatore di Inter, Manchester City e Zenit tra le altre, si era dimesso il 13 agosto 2023 da ct della Nazionale. Da calciatore l'esordio col Bologna in Serie A, a 16 anni e 9 mesi: nella sua carriera, tra gli altri trofei, vanno ricordati gli storici scudetti con Sampdoria e Lazio, a cui si aggiungono quelli ottenuti da tecnico sia a Milano che in Inghilterra