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Nations League, sfida tra Italia e Belgio 0-1: LIVE

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©IPA/Fotogramma

Gli Azzurri affrontano i Diavoli Rossi all'Olimpico di Roma, sotto la guida del ct Mancini, tornato sulla panchina italiana

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La Nazionale italiana è in campo contro il Belgio allo stadio Olimpico di Roma nella prima giornata di Nations League. Esordio in panchina per Roberto Mancini, tornato ct degli Azzurri dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso, e per Mark van Bommel su quella dei Diavoli Rossi, che ha sostituito Rudi Garcia dopo il Mondiale 2026 (IL RACCONTO LIVE DI SKY SPORT).

Italia-Belgio, il tabellino: 0-1 live

Gol: nel pt 20' Godts (B)

 

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Kean, P. Esposito, Cambiaghi. Ct. Mancini

 

BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Tielemans, Raskin, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Godts. Ct. Van Bommel

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