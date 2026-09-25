Nations League, sfida tra Italia e Belgio 0-1: LIVE

Gli Azzurri affrontano i Diavoli Rossi all'Olimpico di Roma, sotto la guida del ct Mancini, tornato sulla panchina italiana
La Nazionale italiana è in campo contro il Belgio allo stadio Olimpico di Roma nella prima giornata di Nations League. Esordio in panchina per Roberto Mancini, tornato ct degli Azzurri dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso, e per Mark van Bommel su quella dei Diavoli Rossi, che ha sostituito Rudi Garcia dopo il Mondiale 2026 (IL RACCONTO LIVE DI SKY SPORT).
Italia-Belgio, il tabellino: 0-1 live
Gol: nel pt 20' Godts (B)
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Kean, P. Esposito, Cambiaghi. Ct. Mancini
BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Tielemans, Raskin, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Godts. Ct. Van Bommel
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Getty/Ansa
Roberto Mancini, carriera e trofei del nuovo ct della Nazionale
L'annuncio di Malagò arriva nella giornata di martedì 28 luglio: Mancini sarà di nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. Ex allenatore di Inter, Manchester City e Zenit tra le altre, si era dimesso il 13 agosto 2023 da ct della Nazionale. Da calciatore l'esordio col Bologna in Serie A, a 16 anni e 9 mesi: nella sua carriera, tra gli altri trofei, vanno ricordati gli storici scudetti con Sampdoria e Lazio, a cui si aggiungono quelli ottenuti da tecnico sia a Milano che in Inghilterra