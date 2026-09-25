Nations League, sfida tra Italia e Belgio 0-1: LIVE

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L'annuncio di Malagò arriva nella giornata di martedì 28 luglio: Mancini sarà di nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. Ex allenatore di Inter, Manchester City e Zenit tra le altre, si era dimesso il 13 agosto 2023 da ct della Nazionale. Da calciatore l'esordio col Bologna in Serie A, a 16 anni e 9 mesi: nella sua carriera, tra gli altri trofei, vanno ricordati gli storici scudetti con Sampdoria e Lazio, a cui si aggiungono quelli ottenuti da tecnico sia a Milano che in Inghilterra