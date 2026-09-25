Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sofia Goggia costretta a fermarsi a causa di due infezioni: come sta ora

Sport
©Ansa

La sciatrice ha già iniziato in questi giorni il percorso di recupero stilato in collaborazione con la commissione Medica FISI presieduta dal dottor Andrea Panzeri

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Manca poco più di un mese all'inizio della Coppa del mondo di sci femminile: l'avvio a Sölden, in Austria, il 24 ottobre, con il gigante. E in queste ore sono arrivate notizie rispetto alla salute di Sofia Goggia, rientrata dall'Argentina dopo aver accusato un malore durante la preparazione. La FISI ha fatto sapere che la debilitazione è dovuta a due diverse infezioni virali.

Cosa è successo

La sciatrice bergamasca si trovava a Ushuaia dal 23 agosto per l'ormai tradizionale appuntamento sulle nevi australi di inizio stagione, ma proprio lì aveva iniziato ad accusare "spossatezza e stanchezza generale" e per questo, insieme alla commissione federale, era stato deciso un rientro anticipato in Italia. 

La FISI ha fornito in queste ore un aggiornamento sulle sue condizioni: "Sofia Goggia ha concluso una serie di esami clinici approfonditi presso la Casa di Cura La Madonnina e l'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, i quali hanno riscontrato due differenti infezioni virali che, sommate una con l'altra, hanno creato effetti ancor più amplificati a livello fisico, causando un forte stato di debilitazione all'atleta". "Goggia ha già iniziato in questi giorni il percorso di recupero stilato in collaborazione con la commissione Medica FISI presieduta dal dottor Andrea Panzeri", ha spiegato la nota. 

Sport: Ultime notizie

Nations League, torna l'Italia di Mancini: "Vogliamo essere dominanti"

Sport

Dopo il trauma dell'ennesima mancata qualificazione mondiale, gli azzurri cercano una ripartenza....

Napoli, al via la seconda regata preliminare dell'America’s Cup

Sport

Nel corso del fine settimana scatta la Preliminary Race 2 in quello che di fatto è una anticipo...

Europei volley: Italia fuori ai quarti, vince la Finlandia 3-2

Sport

L'Italia esce di scena ai quarti di finale dei campionati europei di pallavolo. In semifinale la...

Faiq Bolkiah, disoccupato il calciatore nipote del sultano del Brunei

Sport

Nato a Los Angeles nel 1998, è cresciuto nel Regno Unito dove ha collezionato presenze, a livello...

Mondiali ciclismo Montreal, l'Italia vince l'oro nella staffetta mista

Sport

Gli azzurri trionfano nella prova Team Relay ai Mondiali di ciclismo in corso in Canada. La...

Sport: I più letti