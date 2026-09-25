Manca poco più di un mese all'inizio della Coppa del mondo di sci femminile: l'avvio a Sölden, in Austria, il 24 ottobre, con il gigante. E in queste ore sono arrivate notizie rispetto alla salute di Sofia Goggia, rientrata dall'Argentina dopo aver accusato un malore durante la preparazione. La FISI ha fatto sapere che la debilitazione è dovuta a due diverse infezioni virali.

Cosa è successo

La sciatrice bergamasca si trovava a Ushuaia dal 23 agosto per l'ormai tradizionale appuntamento sulle nevi australi di inizio stagione, ma proprio lì aveva iniziato ad accusare "spossatezza e stanchezza generale" e per questo, insieme alla commissione federale, era stato deciso un rientro anticipato in Italia.



La FISI ha fornito in queste ore un aggiornamento sulle sue condizioni: "Sofia Goggia ha concluso una serie di esami clinici approfonditi presso la Casa di Cura La Madonnina e l'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, i quali hanno riscontrato due differenti infezioni virali che, sommate una con l'altra, hanno creato effetti ancor più amplificati a livello fisico, causando un forte stato di debilitazione all'atleta". "Goggia ha già iniziato in questi giorni il percorso di recupero stilato in collaborazione con la commissione Medica FISI presieduta dal dottor Andrea Panzeri", ha spiegato la nota.