Faiq Bolkiah, disoccupato il calciatore nipote del sultano del Brunei

E' il calciatore con il patrimonio più alto in assoluto, non propriamente per meriti sportivi, ma, nonostante questo, si trova oggi ad essere disoccupato. Si tratta di Faiq Bolkiah, di ruolo attaccante: è il nipote del Sultano del Brunei e vanta un patrimonio stimato pari a circa 18 miliardi di dollari. Fino alla scorsa stagione ha militato nel Ratchaburi, in Thailandia. Il suo contratto con il club locale è però terminato e non è stato rinnovato motivo per cui Bolkiah, all'età di 28 anni, non ha oggi un contratto calcistico ed una squadra per cui giocare.

La carriera fino ad oggi

Un passato anche in club in Inghilterra ed in Portogallo, Bolkiah ha militato nel Ratchaburi nelle ultime tre stagioni, senza però che questo gli garantisse un prolungamento di contratto. Nato a Los Angeles nel 1998, è cresciuto nel Regno Unito dove ha collezionato presenze, a livello giovanile, con club come Southampton, Leicester City ma anche Chelsea. Nel 2020 riesce ad esordire con una prima squadra, ma proprio in Portogallo: si tratta del Maritimo. L'avventura calcistica lusitana non è però felicissima e Bolkiah decide, dopo oltre un anno tra alti e bassi, di avvicinarsi al Brunei e, proprio per questo motivo, accetta una proposta del Chonburi, in Thailandia. Da qui, tre anni fa, l'approdo nel Ratchaburi. Ha anche esordito in nazionale maggiore con il Brunei una decina di annni fa ma raccogliendo solo poche apparizioni. A complicare i suoi piani sportivi ci ha pensato, circa due anni fa, un grave infortunio ad una gamba che lo frenato, facendolo scendere in campo sempre meno.

La famiglia ed il Brunei

Bolkiah, come detto, deve praticamente tutto rispetto alla sua ricchezza attuale alla sua famiglia. E' figlio di Jefri, fratello del Sultano del Brunei e, a differenza del padre che in passato è stato ministro del suo Paese, non ha mai avuto a che fare da vicino con le vicende politiche in qualche modo correlate al suo nucleo famigliare. Ricco di petrolio e gas naturale, il Brunei è una realtà dove prolifera la ricchezza ed è diventato, soprattutto negli ultimi anni, una sorta di paradiso fiscale. Nel Paese vige la monarchia assoluta, nella quale il Sultano stesso ha il controllo praticamente su ogni aspetto della vita locale.