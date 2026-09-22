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Mondiali ciclismo a Montreal, l'Italia vince l'oro nella staffetta mista

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Gli azzurri trionfano nella prova Team Relay ai Mondiali di ciclismo in corso in Canada. La squadra composta da Filippo Ganna, Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel ha fatto segnare il miglior tempo, 51'32'', precedendo la Francia e la Svizzera

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L'Italia vince la medaglia d'oro nella staffetta mista a cronometro ai campionati del mondo di ciclismo su strada di Montreal. Gli azzurri Filippo Ganna, Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel si impongono con il tempo di 51'32" davanti alla Francia, staccata di 8" e alla Svizzera, al traguardo con un ritardo di 19". L'Italia conquista per la prima volta l'oro in questa specialità dopo i bronzi iridati del 2021 e 2024 e l'argento del 2022. Per l'Italia è la terza medaglia in questa rassegna iridata dopo l'argento di Ganna nella crono elite e di Nicolas Milesi nell'U23 maschile.

 

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