In linea con le modifiche relative al regolamento sulle power unit che saranno introdotte l'anno prossimo in materia di flusso di carburante, è stata ufficialmente approvata una riduzione della distanza totale di gara da 305 a 290 Km, corrispondente ad una riduzione di due o tre giri. Ma non sarà l'unica novità prevista

Novità in arrivo per quanto riguarda il regolamento della Formula 1 , a partire dal 2027. I Gran Premi in programma, infatti, saranno più corti proprio con l'avvio della prossima stagione. In linea con le modifiche relative al regolamento sulle power unit che saranno introdotte l'anno prossimo in materia di flusso di carburante, è stata ufficialmente approvata una riduzione della distanza totale di gara da 305 a 290 Km, corrispondente ad una riduzione di due o tre giri. Questo quanto emerso in una nota della F1 contestualmente alla terza riunione della Commissione del 2026, svoltasi in queste ore a Londra.

Le altre modifiche al regolamento

Oltre al taglio di 15 Km a Gran premio, La direzione della F1 ha deciso di applicare altre piccole modifiche al regolamento. Per quanto concerne le gare interrotte dalla pioggia o per altre motivazioni, è stato deciso di introdurre un orario limite per la conclusione di qualsiasi attività di gara, ma di eliminare l'attuale limite di tre ore per la durata della gara, dall'inizio alla fine, comprese le interruzioni. Rimarrà, di fatto, in vigore il limite di due ore di gara effettiva. Non è tutto, perchè è stato anche deciso di garantire una maggiore flessibilità per prolungare le sessioni di prove libere proprio nei quali debbano essere interrotte. Infine, è arrivata l'indicazione di eliminare l'omologazione del cambio per il 2027, preservando così la libertà di sviluppo dei fornitori. "Tutte le modifiche regolamentari sono soggette all'approvazione del Consiglio Mondiale del Motorsport (WMSC) della FIA", conclude la nota.