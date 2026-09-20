Europei volley maschile 2026, Italia-Danimarca 3-0: azzurri ai quarti

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Il presidente della Repubblica alle Azzurre e agli Azzurri: 'Siete state e siete stati formidabili. Tutto il Paese vi ha seguito, e vi è riconoscente'. Poi ha aggiunto che 'sta venendo su una generazione eccezionale'. Velasco: 'In un tempo in cui le divisioni vanno per la maggiore, lo sport può dire la sua per una cultura democratica, per accettare le idee degli altri e convivere nella diversità'