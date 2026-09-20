Europei volley maschile 2026, Italia-Danimarca 3-0: azzurri ai quarti

Al PalaVela di Torino gli azzurri staccano un biglietto per il prossimo turno, vincendo contro i danesi in tre set (25-22, 25-16, 25-11). La prossima sfida sarà contro la Finlandia
Al PalaVela di Torino l'Italia batte 3-0 la Danimarca negli ottavi degli Europei di volley maschile e passa così il turno: ai quarti giocherà contro la Finlandia, mercoledì 23 settembre. Il primo set si è chiuso 25-22, il secondo 25-16 e il terzo 25-11 (IL RACCONTO DI SKY SPORT). Contando il risultato di oggi, gli azzuri hanno vinto tutte le sfide contro i danesi agli Europei: le altre erano finite 3-0 nel 1963 e 3-0 a Odense nel 2013.
La cronaca di Italia-Danimarca
I ragazzi di De Giorgi tengono bene il controllo del primo set fino a quando arrivano a 19-13, con Romanò in gran forma. Poi mollano un po' la presa e la Danimarca recupera fino a 23-22, ma arrivano Sanguinetti e Mati a chiuderla per 25-22. Gli azzurri, trainati sempre da Mati e Sanguinetti, alzano l'asticella nel secondo set e danno poco spazio agli avversari, finendo 25-16. Ancora più facile il terzo set, chiuso 25-11.
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Il presidente della Repubblica alle Azzurre e agli Azzurri: 'Siete state e siete stati formidabili. Tutto il Paese vi ha seguito, e vi è riconoscente'. Poi ha aggiunto che 'sta venendo su una generazione eccezionale'. Velasco: 'In un tempo in cui le divisioni vanno per la maggiore, lo sport può dire la sua per una cultura democratica, per accettare le idee degli altri e convivere nella diversità'