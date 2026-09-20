Serie A, Fiorentina-Napoli 1-1: reti di Gilmour e Jimenez

Pareggio al Franchi nel match delle 12.30. Dalle 15 le sfide Parma-Genoa e Frosinone-Como, poi alle 18 è la volta di Juve-Atalanta e infine stasera Milan-Lecce, alle 20.45
Questa domenica di Serie A si è aperta con un pareggio al Franchi tra Fiorentina e Napoli, sull'1-1. Dalle 15 le sfide Parma-Genoa e Frosinone-Como, poi alle 18 è la volta di Juve-Atalanta e infine stasera Milan-Lecce, alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).
La cronaca di Fiorentina-Napoli
La Fiorentina parte forte e colpisce due volte la traversa nel giro di pochi minuti, prima con Atta e poi con Fagioli. Il Napoli risponde a stretto giro, con un palo di Olivera e, subito dopo, con la rete di Gilmour. Nella ripresa la Fiorentina pareggia grazie alla rete di Jimenez. Sul finale fiammata di Mastantuono che prova a entrare in area, ma viene chiuso da Favasuli.
Il tabellino di Fiorentina-Napoli 1-1
23' Gilmour (N), 51' Jimenez (F)
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri (85' Pongracic), Viery (46' Valdepenas); Ndour, Fagioli, Atta (66' Goncalves); Mastantuono, Pellegrino (66' Beto), Njie (80' Gnonto). All. Vanoli
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano (73' Favasuli), Hojlund (58' Lucca), Lang (58' Neres). All. Allegri
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