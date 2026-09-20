La carovana del ciclismo internazionale si prepara a sbarcare in Canada. Dal 20 al 27 settembre, la città di Montreal ospiterà l'edizione 2026 dei Mondiali su strada, un evento particolarmente atteso dal Paese nordamericano e che torna in Canada a 52 anni di distanza dalla prima storica edizione ospitata nel 1974, in concomitanza con il 50esimo anniversario dei Giochi olimpici del 1976. Per otto giorni, le strade del Quebec diventeranno il centro di gravità del ciclismo mondiale: una settimana di gare decreterà i nuovi detentori delle maglie arcobaleno, assegnandole tra i migliori talenti delle categorie Élite, Under 23 e Juniores.

Il programma delle gare: cronometro e prove in linea

Il sipario sulla rassegna iridata si alzerà domenica 20 settembre con le prove contro il tempo dedicate alla categoria Élite, sia maschile che femminile. Lunedì 21 settembre la scena sarà interamente riservata alle due cronometro degli Under 23, mentre martedì 22 si chiuderà il cerchio delle prove individuali contro il tempo con i giovani Juniores e la suggestiva staffetta mista (Mixed Relay). Dopo una giornata di pausa, giovedì 24 settembre il Mondiale entrerà nella sua fase più calda con le prime gare in linea, che vedranno impegnate l'Under 23 femminile e la Juniores maschile. Venerdì 25 settembre sarà il turno della Juniores femminile e dell'Under 23 maschile. Il gran finale è previsto per il weekend: sabato 26 settembre riflettori puntati sulla gara in linea dell'Élite donne, mentre l'atto conclusivo di domenica 27 settembre sarà la prova in linea dell'Élite uomini.

Il calendario delle prove individuali

Di seguito il programma ufficiale delle competizioni con le relative distanze:

Domenica 20 settembre

Cronometro individuale élite donne 39,9 km

Cronometro individuale élite uomini 39,9 km

Lunedì 21 settembre

Cronometro individuale under 23 donne 20,2 km

Cronometro individuale under 23 uomini 32,1 km

Martedì 22 settembre

Cronometro individuale juniores donne 11 km

Cronometro individuale juniores uomini 20,2 km

Cronometro a squadre miste 20,2 km

Giovedì 24 settembre

Prova in linea under 23 donne 134 km

Prova in linea juniores uomini 134 km

Venerdì 25 settembre

Prova in linea under 23 uomini 174,2 km

Prova in linea juniores donne 80,4 km

Sabato 26 settembre

Prova in linea élite donne 180 km

Domenica 27 settembre

Prova in linea élite uomini 273,2 km